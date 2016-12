DroneShow 2017 prorroga prazo para envio de trabalhos

Com a onda do Drone no mundo, foi prorrogado o prazo para envio dos trabalhos ao DroneShow 2017. Evento acontecerá no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista, em paralelo à sétima edição do evento MundoGEO#Connect, com feira integrada de Drones e Geotecnologias, com mais de 20 atividades entre cursos, debates e seminários, com expectativa de reunir mais de 100 palestrantes.



Já pensou em ter seu projeto no DroneShow 2017? Os projetos escolhidos terão três chances de serem divulgados no evento: no Drone Academia, em uma arena reservada no local do evento, com acesso livre para apresentação dos projetos selecionados; nos Seminários, em apresentações dos projetos selecionados em atividades que acontecem em paralelo à feira e cursos; e na Premiação, onde os melhores trabalhos de cada categoria receberão prêmios entregues em solenidade durante o evento.

“Temos convicção de que unir de fato estes três grupos fará este mercado mais forte, pois o setor privado precisa gerar renda e empregos, os usuários precisam de soluções de produtividade para obter melhores resultados, e por fim a academia precisa se posicionar como fonte de inovações aplicadas às necessidades da sociedade”, comenta Emerson Granemann, diretor do grupo MundoGEO e idealizador do DroneShow.



O evento disponibiliza inscrições em 9 categorias, sendo elas:



Robótica e Mecatrônica

Tecnologia Embarcada

Processamento de Dados

Educação

Agricultura e Meio ambiente

Engenharia e Infraestrutura

Mapeamento e Topografia

Aplicações Não-Convencionais

Entretenimento



Outras informações podem ser conferidas através dos sites, assim como a realização das inscrições http://www.droneshowla.com/programacao-droneshow-2017 e acesse o formulário http://www.droneshowla.com/envie-seu-trabalho/ para enviar seu trabalho até o dia 27 de janeiro de 2017.



Os trabalhos selecionados serão divulgados no inicio de fevereiro. Outras informações: (41) 3338 7789 ou atendimento@mundogeo.com