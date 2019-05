Tratamento correto impede sequelas em pacientes diagnosticados com hanseníase

Divulgação/Ministério da Saúde Ao surgimento de qualquer mancha em que você perceba a perda ou diminuição da sensibilidade ao toque, calor ou frio, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

A hanseníase tem tratamento e cura. Para isso ao surgimento de qualquer mancha em que você perceba a perda ou diminuição da sensibilidade ao toque, calor ou frio, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Quando o infectado é diagnosticado com antecedência e faz o tratamento correto, fica livre de qualquer sequela física.

De acordo com o paciente diagnosticado com a doença, Arnaldo Cárcere, “quando ainda trabalhava como agente penitenciário, percebeu uma mancha marrom no pé com perda de sensibilidade, e buscou um médico. Eu fiz tratamento durante seis meses, e daí seis meses depois fiz os exames e não tinha concluído a cura. Aí eu fui lá no hospital São Julião, fiz todos os exames e aí foi detectado a multibacilar. Aí fiz um ano de tratamento. Estava curado. Mas a gente passa mais uns quatro, cinco anos fazendo exames para ver se não voltou, e aí foi concluído tudo ano passado, sem nenhum problema mais. Para mim, a hanseníase é uma doença igual às outras, o tratamento correto tem cura”, aponta.

Cada pessoa tem uma forma de reação a doença, e a informação com relação a manifestação clínica da hanseníase é fundamental para determinar o tipo da doença como paucibacilar ou multibacilar, única forma que transmite a bactéria e pode infectar outras pessoas.

Ainda com relação ao paciente Arnaldo Cárcere, nos dois períodos de intervenção médica, não precisou mudar a rotina. O hospital São Julião, no bairro de mesmo nome, é uma das referências no atendimento para a doença em todo o estado.

Segundo a gerente técnica de Tuberculose e Hanseníase do Mato Grosso do Sul, Geisa Poliane de Oliveira, todos os municípios estão preparados para atender os pacientes. “Todos os municípios, as unidades de saúde da atenção básica têm condição de fazer diagnóstico da hanseníase. Porém, além das Unidades Básicas de Saúde dos municípios, nós temos as de referência. Hoje nós temos em Campo Grande o Hospital São Julião. Ele é uma ex-colônia, e é referência no tratamento de hanseníase. Ele tá na capital, então ele é localizado bem no centro do estado”, afirma.

É importante estar atento aos sinais do seu corpo. Ao surgimento de qualquer mancha em que você perceba a perda ou diminuição da sensibilidade ao toque, calor ou frio, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, menores as chances de sequelas. A hanseníase tem cura e o tratamento está disponível gratuitamente no SUS.

Para mais informações, acesse: saude.gov.br/hanseniase. Ministério da Saúde, Governo Federal.