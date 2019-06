Secretário garante investimento de R$ 25,6 milhões

Divulgação Dinheiro vai para a Sesau

Em um encontro que aconteceu na última quinta-feira (06) em Brasília, o secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, obteve com o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandeta um investimento de R$ 25,6 milhões na área de informática, para ser usado para aquisição de diversos equipamentos para atender todas as unidades da Sesau, enquanto que questão de infraestrutura e sistema está em análise e o parecer deve ser apresentado em breve.

De acordo com a assessoria houve também tratativas para habilitações de serviços já prestados pela Sesau e a parceria com a Fiocruz para contribuição na Rede de Atenção Básica por dois anos. Para o secretário de saúde José Mauro o resultado do encontro garante melhorias no serviço prestado a população. “Estamos trabalhando com o objetivo de melhorar a saúde da população. A área de tecnologia é muito importante nesse processo, pois necessita de investimentos maciços para atender a demanda existente. Com esse investimento de R$ 25,6 mi teremos um salto tecnológico, possibilitando a telemedicina e outras inovações da área”, ressalta José Mauro.

Além dessas conquistas, o secretário participou de uma reunião com representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-CG) para tratar de aumento de repasses e construção de um bloco cirúrgico para cirurgias principalmente pediátricas ao qual foi autorizado e iniciado a realização de projetos.