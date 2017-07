Convocação de médicos inscritos no cadastro temporário é publicado pela Secretaria

Deurico/Capital News Em edição do Diário Oficial de Campo Grande, 30 profissionais são relacionados

A edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) traz a convocação nº 17/2017 desta quinta-feira (20), pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), onde consta a relação de 30 médicos inscritos no Cadastro Temporário. Até agora, 313 profissionais, entre concursados e contratados, já foram convocados.



De acordo com a publicação, são 20 médicos ambulatoriais clínico geral, com carga horária semanal de 20h, e 10 médicos para atender no Programa Saúde da Família, com carga horária semanal de 40h.



Os médicos ambulatoriais devem se apresentar nesta quinta-feira (20) e os profissionais para atuarem na Saúde da Família devem se apresentar na sexta-feira (21) na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Sesau, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.



A relação e o cronograma descrito na publicação podem ser conferidos no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/diogrande.