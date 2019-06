Vaca Louca: Brasil espera autorização para exportar para China

Divulgação/Assessoria Brasil espera resposta da China

Após a suspensão temporária adotada pelo Brasil, em cumprimento a um protocolo assinado em 2015 pelos dois países - da exportação de carne bovina para a China, a ministra da Agricultura Tereza Cristina, informou nesta terça-feira (4) que o governo brasileiro já entregou para a Organização Internacional de Saúde Animal (OIE) os documentos necessários para reverter a suspensão.

“São suspensões temporárias, só para avaliação dos documentos entregues [pelo governo brasileiro]. A OIE [Organização Internacional de Saúde Animal] já terminou o processo. Abriu e fechou sem pedidos complementares. É uma coisa absolutamente normal e estamos esperando a China nos próximos dias nos pedir para retirarmos a suspensão, que foi feita pelo Brasil”, disse a ministra Tereza.

Caso - A doença da vaca louca foi registrada na última sexta-feira (31) no Estado de Mato Grosso e segundo a avaliação do ministério não há risco de acordo com a avaliação. A vaca de corte de 17 anos. O animal foi abatido e teve o material de risco de contaminação retirado e incinerado no próprio matadouro. Os produtos derivados da vaca foram identificados e apreendidos preventivamente.