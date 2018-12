Setor agropecuário movimenta U$ 15,4 milhões em exportações, aponta Famasul

Deurico Ramos/Capital News Dados foram apresentado pelo presidente do órgão, Mauricio Saito, durante uma coletiva de imprensa

O Sistema Famasul convocou uma coletiva na manhã desta quarta-feira (12) para divulgar o balanço da produção agropecuária sul-mato-grossense em 2018. Segundo a entidade, o setor movimentou US$ 15,4 milhões (dólares) com exportações para mais de 140 países.

Esses e outros dados, foram apresentado pelo presidente do órgão, Mauricio Saito. Durante a coletiva Saito falou sobre a representatividade do setor na economia sul-mato-grossense. “Todo o resultado que temos no setor agropecuário e, levando em conta que somos um estado produtor, a partir do momento em que você gera mais renda aos representantes do campo, consequentemente você aquece toda a economia; Se trata de um sistema automático, pois nossa atividade com bons números, esse fator reflete diretamente no aumento de consumo da nossa sociedade.

Números

Em relação aos postos de trabalho, foram geradas 2,5 mil novas vagas, ou seja, foram 252 ao mês. O complexo de soja representa 43% de área voltadas ao setor; seguida pela pelos produtos florestais, 34% e produção de carnes, 17%.

Além disso o levantamento revelou que o agronegócio tem uma parcela de participação de 95,3% do volume de exportações de Mato Grosso do Sul, o que representou uma circulação US$ 4,620 Bilhões. Levando em conta outro produtos, os negócios somaram US$ 4,862 Bilhões no ano.

Confira o gráfico

A carne bovina alcançou uma produção 836,6 mil toneladas. Esse montante colocou o estado com a 2ª maior produção do país, 11% do mercado nacional; e 9,1% das exportações brasileiras do produto.

Outro destaque foi o setor florestal, com ênfase a celulose. No ranking nacional o estado alcançou a 2ª colocação e a 1ª se tratando em exportações. Esse volume representou 8% do mercado nacional e 16% das exportações.

A soja, maior cultura agrícola estadual, obteve o índice de 5º maior produção nacional e também 5º em exportação.

Confira o gráfico

Sobre a expectativa da safra 2018/19 de soja, apesar da grande expectativa de aumento de chegar a 10 milhões de toneladas, a estiagem de 15 dias que atinge principalmente a região sul do estado, preocupa os produtores. “Torcemos para que esse ‘veraneio’ acabe rapidamente e nossas expectativas positivas se confirmem. No ano passado fomos favorecidos pelo clima e, consequentemente, tivemos aumento na produtividade. Portanto esperamos um 2019 parecido se tratando do clima”, projetou o diretor executivo da Aprosoja, Frederico Azevedo.