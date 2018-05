Estado recebe programa de assistência técnica e gerencial para ovinocultura

Senar/MS Estimativa do rebanho de MS é de aproximadamente 500 mil ovinos

O Serviço nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) lança, neste mês, o programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Pró-ovinos. O intuito é mostrar a criação de ovelhas como mais uma alternativa de diversificação e aumento da eficiência produtiva para as propriedades pecuárias de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa surgiu com a capacitação de produtores e trabalhadores rurais da ovinocultura, nas áreas de sanidade, nutrição e manejo, em parceria com a Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos (Asmaco).

“O setor vem se destacando nos últimos anos principalmente pela profissionalização dos produtores que, com o atual sistema de produção, têm a necessidade de melhorias na gestão do negócio. Atento a isso, o Senar/MS fez um estudo e viabilizou a implantação de um programa de Assistência Técnica e Gerencial para esta cadeia produtiva”, explica o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Na turma piloto, formada por 15 propriedades, os produtores participam de seis encontros, por meio do programa Negócio Certo Rural, em parceria com o Sebrae/MS. Também é realizada uma consultoria in loco para construção do plano de negócio que vai tornar a atividade economicamente viável.

Cenário

No Estado, a ovinocultura ainda é caracteriza, na maior parte, como subsistência. Ou seja, para atender o consumo interno das propriedades e sem finalidade comercial. A estimativa do rebanho de MS é de aproximadamente 500 mil animais, de acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Segundo a Asmaco, a demanda, que ainda é reprimida pela baixa oferta, é crescente e tem abastecido as casas de carne e restaurantes da Capital com produtos diferenciados. Cordeiros de 4 a 5 meses chegam a ser comercializados a R$ 250 por arroba, no mercado de Campo Grande e nos estados de São Paulo e Paraná.

A médica veterinária e responsável técnica da Asmaco, Ana Cristina Andrade Bezerra, explica que, desde a criação de Propriedades de Descanso de Ovinos para Abate (PDOA), em Campo Grande e outra em São Gabriel do Oeste a produção evoluiu. “Os abates atualmente são, em sua maioria, feitos dentro do estado e os produtores se organizaram e passaram a produzir um produto com melhor qualidade com volume e regularidade de fornecimento”, aponta.

Assistência Técnica e Gerencial

É uma metodologia de ensino, de caráter continuado, na qual são oferecidas, por meio de técnicos de campo, consultorias técnicas, gerenciais e tecnológicas, visando contemplar todas as dimensões do meio rural: propriedade, produtor, trabalhador, produção e as famílias.

As visitas são mensais, com duração de 4 horas, no período de dois anos. O trabalho desenvolvido, também prevê capacitação técnica com cursos de Formação Profissional Rural, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo e fomenta a criação de novos canais de comercialização.