Dinapec 2017 terá presença da Embrapa Gado Oeste e Agraer

Divulgação/Assessoria Alternativas de cultivo, manejo, produção e oferta de forragens para o gado leiteiro, além de estratégias simples de manejo e condução dos animais para incrementar a produção e a qualidade do leite

Novamente, as instituições estão unindo forças para levar aos participantes da Dinapec 2017, que acontece em Campo Grande de 8 a 10 de março, as melhores soluções em bovinocultura de leite, adequadas a realidade de Mato Grosso do Sul.



De acordo com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Claudio Lazzarotto, “A atividade leiteira é caracterizada por envolver conhecimentos extremamente diversificados, relacionados ao ambiente, genética, manejo, entre outros. Cada um desses fatores demanda atenção especial para que possa contribuir com o equilíbrio, proporcionando bons índices zootécnicos e econômicos aos produtores, possibilitando a conquista da sustentabilidade na bovinocultura de leite”, explica pesquisador.



Várias oficinas serão realizadas durante o evento, com o objetivo de apresentar alternativas relacionadas aomanejo alimentar de qualidade para os bovinos, além de incentivar a adoção dos sistemas integrados de produção e proporcionar a sensibilização dos produtores sobre a necessidade de profissionalização, uso de novas tecnologias, entre outros.



Para o Diretor Presidente da Agraer, EnelvoFelini, a participação na Dinapec em parceria com a Embrapa tem um significado especial. “Esse evento é muito importante, pois podemos levar ao campo os resultados das qualificadas pesquisas desenvolvidas pela Embrapa.Contamos com mais de 250 profissionais nos campos de MS e queremos cada vez mais fortalecer essas parceria”, conclui presidente.