Cadastramento é aberto no programa de incentivo à criação de bovinos

O Subprograma de Apoio à Modernização da Criação de Bovinos, do Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul (Proape-Precoce/MS), o antigo Novilho Precoce as cm inscrições abertas para profissionais que desejam prestar serviço de assistência técnica a produtores de animais.





Divulgação/Notícias MS A partir do dia 28 de novembro os produtores rurais também poderão se cadastrar

O programa, que foi criado há 24 anos e tem como objetivo incentivar a produção de bovinos em Mato Grosso do Sul, foi reformulado em julho pelo Governo do Estado para atender as crescentes exigências do mercado consumidor de carne. O novo decreto estabelece prazos de cadastro e cronograma do Proape-Precoce.



A partir de 28 de novembro começa o cadastramento dos produtores rurais interessados na adesão ao programa de incentivo fiscal. Em 9 de janeiro de 2017 terá início o credenciamento das indústrias frigoríficas interessadas na participação do programa de incentivo fiscal aos produtores rurais.



Nessa primeira etapa, o cadastramento de profissionais está disponível no site da Sepaf. O profissional responsável técnico que desejar se cadastrar no Subprograma deve previamente se cadastrar no portal do ICMS transparente, indo pessoalmente em qualquer Agenfa e pegar uma senha de acesso. Depois, acessar o site da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (www.sepaf.ms.gov.br), clicar no banner Proape- Precoce/MS e no botão “cadastramento de profissional” para preencher informações adicionais – com anexo de documentos exigidos. O interessado ainda deve participar de uma capacitação na Sepaf.



O Proape-Precoce conta com a parceria entre as secretarias de Estado de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf) e de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul; os Serviços de Inspeção Animal da Superintendência Federal de Agricultura (SFA/MS); a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de MS (Iagro); a Embrapa Gado de Corte; e os conselhos Regional de Medicina Veterinária de MS (CRMV/MS) e de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea/MS).