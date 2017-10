Vídeo: jacaré era levado na carroceria de caminhonete em MS

Divulgação/PRF Animal era levado na carroceria de caminhonete

Ocorrência um tanto inusitada foi registrada nesta segunda-feira (9), na altura do quilômetro 104 da BR-163, em Itaquiraí. Policiais rodoviários federais encontraram um jacaré que era levado na carroceria de caminhonete S10.



De acordo com a polícia, equipe deu ordem de parada ao motorista do veículo, que tem placas de Sete Quedas. Porém, o homem não obedeceu e fugiu. Alguns quilômetros depois ele foi alcançado e ao ser abordado confessou que transportava o animal.



Com o motorista, de 34 anos, havia dois passageiros, de 18 e 36 anos. Conforme alegação dos envolvidos, o jacaré havia sido capturado à margem de uma estrada vicinal e seria levado para ser solto em uma chácara.



O animal foi levado à Polícia Militar Ambiental e os envolvidos, juntamente ao veículo, foram encaminhados à Polícia Civil.

Veja o momento que o animal é encontrado: