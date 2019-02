Trio é preso por roubo em loja no shopping

Tamanho do texto

Osvaldo Duarte/Dourados News Trio ainda é suspeito de outro roubo no shopping

Duas mulheres e um homem foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (21) em Dourados. De acordo com a polícia, eles foram pegos em flagrante roubando em uma loja do shopping do município e ainda são acusados de terem roubado uma televisão na semana passada.

Ainda segundo a polícia, uma funcionária viu o momento que o trio estava rompendo lacres dos eletrônicos expostos nas gondolas e acionou a segurança. A funcionária disse também que já tinha visto o mesmo grupo usando a mesma estratégia de romper os lacres para não acusar a saída dos produtos.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu os envolvidos em flagrante, os levando para o 1° Distrito Policial de Dourados. As mulheres envolvidas já possuem várias passagens por furto em sua ficha criminal.