Traficante que fugiu pela porta da frente do Presídio de Segurança Máxima é achado

Divulgação/PF Na casa onde ele estava também foram encontradas joias

Divulgação/PF Dinheiro foi apreendido juntamente ao traficante

Operação da Polícia Federal prendeu um traficante que estava foragido da justiça sul-mato-grossense. Em maio deste ano ele havia fugido pela porta da frente, do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, supostamente, escoltado por um policial militar. Conforme as informações, a prisão dele foi nesta terça-feira (11), em cumprimento a mandado de prisão, no Rio de Janeiro.

O traficante que teve apenas as iniciais divulgadas T.V.V., havia sido alvo da operação Cérburus da PF de MS, deflagrada em 13 de junho de 2017. No contexto dessas investigações, recentemente, ele foi condenado há mais de 14 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro, segundo a polícia.

Na ocasião em que fugiu da Penitenciária de Segurança Máxima, o traficante usou a porta da frente e teria sido escoltado por um policial militar, que foi preso posteriormente.

O homem, segundo a PF, é traficante de armas e munições. “Ele estaria no Rio de Janeiro utilizando documentos falsos e sendo apoiado por integrantes da organização criminosa a qual pertence, tanto no intuito de escondê-lo como no auxílio para as negociações envolvendo venda de armas e munições na capital fluminense”, diz trecho da nota emitida à imprensa.

No cumprimento do mandado de busca e prisão, a equipe de policiais encontrou dinheiro, drogas sintéticas (ecstasy em forma de “balinhas”), joias (correntes de ouro e relógios), celulares importados e veículos em nome de terceiros. Tudo da origem das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa.

O preso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para lavratura do flagrante por tráfico de drogas e cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, conduzido ao Presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, local onde é feita a triagem de presos para o Sistema Penitenciário carioca.