Traficante preso com maconha carimbada do PCC

Divulgação/PC Droga estava marcado com simbolo do PCC

Tabletes de maconha com o símbolo 1533 PCC foi apreendido na madrugada desta terça-feira (28) no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Giovanni Ramalho Magalhães, 26 anos, foi preso com 6,490 kg de maconha, divididos em 15 tabletes e 32 porções.

Giovanni foi preso durante rondas da polícia. Ele estava em frente a uma vila de casas e ao ver a viatura tentou fugir e foi perseguido. Ao ser questionado, os policiais encontraram no bolso dele papelotes de maconha e no chão munições intactas foram encontradas.

O entorpecente foram encontradas dentro da casa do autor. Ele relatou que comprou os 13 tabletes no valor de R$ 4 mil. Além da maconha com o símbolo do PCC, também foi apreendido dois quilos de cocaína. Ele foi preso e a droga encaminhada para Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).