Traficante é preso com cocaína em fundo falso de Onix

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Droga era levada em Onix

Traficante, de 32 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (12), na BR-262, em Campo Grande. Ele levava carga de cocaína escondida em fundo falso de um Onix.

Policiais rodoviários federais atuavam em fiscalização pela rodovia quando verificaram que o motorista do Onix fez manobra suspeita ao se deparar com a viatura.

Foi dada ordem de parada e o homem se mostrou bastante nervoso diante da abordagem. Ele também não soube explicar o motivo da viagem.

Desconfiados de haver algum ilícito no carro, os policiais fizeram vistorias minuciosas e encontraram em um compartimento oculto no assoalho do automóvel 18 tabletes de cocaína, que após pesagem somaram 10,5 quilos.

O motorista confessou que receberia a quantia de R$ 3 mil para levar o veículo de Corumbá até Campo Grande. Ele não soube fornecer mais informações sobre quem entregou ou quem receberia o entorpecente.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.