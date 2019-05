Técnico de enfermagem é acusado de estupro

Divulgação/PMCG Acusado foi preso e encaminhado para a Deam

Um técnico de enfermagem é acusado estuprar duas garotas de 14 e 15 anos, na Unidade de Básica de Saúde (UBS) da Vila Margarida. Ele foi preso nesta segunda-feira (27) quando chegava para trabalhar na unidade.

Ele também é acusado de abusar das colegas de trabalho e acompanhantes dos serviços. o O técnico já tem passagem por estupro contra a ex-esposa, além de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. O funcionário foi preso e encaminhado para a Casa da Mulher Brasileira e a prisão preventiva já foi decretada.

De acordo com a delegada Anne Karine da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) o acusado já foi encaminhado para o presídio. "Ele decidiu ficar em silêncio sobre as acusações", informou a Anne.

Conforme as informações o crime foi descoberto na quarta-feira (22) quando a menina de 14 anos, foi registrar o boletim de ocorrência, desde de então a polícia iniciou a investigação contra o suspeito. "Até o momento foi identificado seis casos", completa a delegada.

A ação do autor foi descoberta após avó da menina 15 anos, descobrir o crime. Em nota a Sesau informou que estava ciente das acusações contra o funcionário e já havia afastado de setor. Confira a nota da Sesau. “A SESAU tomou ciência de queixas de assédio contra o servidor na última quinta-feira e imediatamente o afastou de suas funções na assistência e suspendeu os plantões eventuais o realocando no setor de Almoxarifado, onde ele não teria contato com o público. Diante do fato, foi aberto um processo de sindicância administrativa que correrá paralelo às investigações da polícia a fim de deliberar sobre as devidas sanções ao servidor.” diz a nota. Há suspeita que existe outras vítimas.

(Matéria atualizada no dia 27/05/2019 às 16:16 para acréscimo de informações)