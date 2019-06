Suspeito de matar mulher estrangulada continua foragido

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Suspeito ainda está foragido; motivo do crime ainda não foi revelado

Érica Aguilar Pereira, 39 anos, foi encontrada morta em cima da cama e o principal suspeito é o namorado identificado como ‘Biscoito’. O suspeito ainda teria tentado estrangular a filha da vítima de 14 anos, enquanto dormia. O crime aconteceu nesta madrugada (11), no residencial Reinaldo Buzanelli, no Ramez Tebet, em Campo Grande.

A filha de Érica foi quem acionou os vizinhos.Conforme os relatos na casa estava a menor e um menino de 5 anos, também filho da vítima. O suspeito teria cortado a energia elétrica da casa. A adolescente foi dormir com o irmão quando acordou com ‘Biscoito’ tentando estrangulá, em determinado momento ela conseguiu se livrar e viu a mãe morta em cima da cama amarrada com lençol e algumas roupas abaixadas. A jovem então saiu da casa pedindo socorro aos vizinhos que acionaram a Polícia Militar.

‘Biscoito’ fugiu e ainda não foi localizado. O corpo de Érica foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o caso será investigado Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).