Segurança pública ganha reforço para combater a criminalidade na Capital

Governo de MS/Cedida Ao centro, secretário da Sejusp aponta como serão feitos os trabalhos

Com objetivo de combater os crimes contra o patrimônio, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande assinaram nesta sexta-feira (14), um termo de cooperação para compartilhamento de informações. A partir desta parceria policiais civis e militares da Capital terão acesso a um sistema desenvolvido pela entidade chamado Cidadão Integrado, onde estão concentradas as imagens em tempo real das câmeras do comércio. O projeto é baseado em um parecido e desenvolvido em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Segundo o Governo do Estado, o acesso é feito por meio de um aplicativo para celulares criado pela CDL, e em cada batalhão e delegacia de área será instalada uma TV/computador, que permitirá o monitoramento dos pontos que compreende a unidade. Outra característica positiva do Sistema é um botão de pânico para acionamento imediato das forças de segurança, que também será ativado por alarmes fazendo com que a notificação seja espalhada para todos os cadastrados, fazendo com que seja reduzido os índices de criminalidade.

Segundo o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, essa é uma tecnologia inovadora e a principal vantagem é a rápida resposta, uma vez que quem estiver mais próximo da ocorrência já poderá atender. “A medida vai nos auxiliar na prevenção de crimes contra o patrimônio como roubos e furtos, principalmente no comércio e em vias públicas. Não é só uma atuação em caráter preventivo, mas também repressivo. As imagens do aplicativo facilitam a identificação dos autores e veículos, além do modo de agir”, pontuou o dirigente da Sejusp.

O presidente da CDL, Adelaido Vila, destaca que a iniciativa é uma forma da sociedade civil organizada contribuir com a segurança pública, não gerando custos para o Estado. “Esse projeto foi trazido dos Estados Unidos para São Paulo e agora vamos implementá-lo aqui. É algo muito simples e fácil de operar, estando ao alcance da mão pelo celular, como o whatsapp, sem a necessidade de muitos equipamentos”, explicou.

O secretário Antonio Carlos Videira ainda fez questão de enfatizar que cada telefone funcional cedido para as forças policiais ligadas à Sejusp terá o aplicativo instalado gratuitamente. “O nosso objetivo é levar a tecnologia a todas as delegacias de área e especializadas, batalhões e companhias da PM da Capital. Também está sendo analisada a possibilidade do Projeto ser estendido para o interior do Estado. A partir de hoje os órgãos de inteligência estão usando o aplicativo, e os demais servidores passarão por um treinamento”.

Para integrar o programa os lojistas associados devem fazer um cadastro autorizando acesso às imagens, especialmente das áreas externas dos estabelecimentos. Moradores e quem tiver interesse também podem participar. “A CDL vai incentivar a participação da comunidade. Atualmente estamos com 50 câmeras em Campo Grande, a meta é chegar a mil até o julho de 2019″, destacou Adelaido Vila.