Redução no ICMS para carros elétricos incentivar produção e venda

Semagro/Cedida Jaime Verruck secretário da Semagro

“Essa medida fiscal implantada pelo governo do Estado segue a nossa política de desenvolvimento sustentável. Incentivando a venda desse tipo de veículo, nós fomentamos a redução de gases de efeito estufa”, comentou o secretário Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) Jaime Verruck.

O decreto, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Fazenda, Felipe Matos, reduz a base de cálculo de ICMS de carros elétricos ou híbridos, de forma que a carga tributária fique em 12% sobre o valor da operação.

A redução da carga tributária do ICMS para veículos elétricos e híbridos, além da questão ambiental, pode favorecer a instalação de fábricas e a venda desse tipo de veículo em Mato Grosso do Sul. O secretário lembrou também que já foram iniciadas as tratativas para viabilizar a instalação de uma montadora de veículos elétricos em Mato Grosso do Sul e que, inclusive, uma das unidades produzidas por essa empresa foi colocada em teste para auxiliar na manutenção do Parque das Nações Indígenas

Verruck se refere ao Decreto nº 15.232, de 27 de maio de 2019, publicado na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial do Estado, que reduz a carga tributária para incentivar a venda de veículos elétricos e híbridos em Mato Grosso do Sul.