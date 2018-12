Rapaz que esfaqueou a companheira após post de foto em rede social é preso

Tamanho do texto

Foi preso o rapaz que esfaqueou a companheira, uma adolescente de 17 anos, depois de ela postar uma foto em rede social. O crime foi no domingo (9) e a prisão nesta quinta-feira (13). A situação ocorreu em Rio Brilhante.

Segundo publicação do site Rio Brilhante em Tempo Real, o homem agrediu a jovem por ciúme, após ela postar uma foto deles no Facebook e um amigo curtir. A garota foi atingida com pelo menos três golpes de faca, na cabeça, perna e ombro. O cortes não causaram ferimentos graves.

A jovem relatou ainda ameaça de morte por parte do marido. “Depois vou terminar de te matar”, contou a vítima.

Ao ser preso, já na delegacia, segundo o delegado Guilherme Sariam o homem disse que ” faria de novo” se referindo as agressões.

Ele estava com mandado de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio, uma vez que após o registro da ocorrência o delegado representou e a justiça determinou sua detenção. A vítima também havia requisitado medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.