Quatro foragidos da justiça são capturados no final de semana

Divulgação/GMD Ações aconteceram entre a noite de sábado e a de domingo em Dourados

Quatro foragidos da justiça foram presos em ações da Operação de Segurança Pública da Guarda Municipal e Polícia Militar de Dourados durante o final de semana. Todos estavam com mandados de prisão e busca e apreensão em abertos.



O primeiro a ser preso foi um jovem na noite de sábado (4) após a equipe da Guarda Municipal ser acionada por perturbação do sossego no bairro Jardim dos Estados. O jovem tinha mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados. No local a equipe ainda recuperou um aparelho celular com registro de roubo.



Horas depois, mas já na madrugada de domingo (5), uma ação da GM juntamente com a PM foi deflagrada em uma conveniência no bairro Jardim Paulista e uma equipe abordou um jovem de 22 anos que tentou fugir ao avistar a presença dos policiais. Foi constatado o mandado de prisão em aberto expedido em outubro de 2018, pela 3ª Vara Criminal de Dourados.



Já por volta das 12h de domingo, em rodas preventivas na área central, os guardas abordaram um homem de 32 anos morador no Parque do Lago em atitudes suspeitas. Contra ele constataram no sistema policial um mandado de prisão em aberto, e que deveria estar usando tornozeleira eletrônica. O acusado relatou aos GMs, que serrou o aparelho e deixou guardada em casa. Diante dos fatos também foi preso por Dano ao Patrimônio Público e cumprido o Mandado de Prisão.



E por volta das 10h os Guardas Municipais, ao atenderem uma ocorrência de violência doméstica, constataram que um jovem de 20 anos, morador na Chácara do Caiuás agrediu a esposa com uma ripa de madeira deixando diversos hematomas pelo seu corpo e que ainda teria rasgado várias roupas da mesma. Em checagem no sistema policial os guardas constataram que o autor tinha em seu desfavor um mandado de busca e apreensão expedido em novembro de 2018. Foi preso em flagrante pela violência doméstica e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais.