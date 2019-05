Quase cem quilos de maconha é apreendida

Tamanho do texto

Na madrugada deste sábado (25), um veículo Fiat/Siena EL 1.0 FLEX de cor cinza foi apreendido com 75 tabletes de maconha, que totalizaram de 95 quilos. A apreensão aconteceu durante abordagem do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na região de Brasilândia (MS)

De acordo com a assessoria o motorista de 31 anos não soube informar o destino de sua viagem, durante a abordagem. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram o entorpecente no porta-malas. Após encontrar o entorpecente, o homem informou que foi contratado para levar a droga, de Campo Grande (MS), até a cidade de Bauru (SP). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia.