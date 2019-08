Quadrilha que fez família refém é presa

Divulgação/Tá Na Mídia Naviraí Autores foram presos na segunda-feira (19)

Nesta segunda-feira (19), foi realizada a prisão de um terceiro integrante que teve participação direta no crime, e a prisão temporária de uma quarta pessoa que está sendo investigado por ter dado suporte ao grupo. A Polícia Civil de Naviraí vem investigando um crime que ocorreu na noite do último dia 10, onde uma família foi feita refém dentro da própria residência. Os autores levaram joias, celulares e uma caminhonete Hilux SW4.



Na última sexta-feira (16) dois homens de 22 e 31 anos foram presos acusados do crime, e nesta segunda (19), o restante da quadrilha foi encontrada, sendo que um quarto integrante ainda está sendo procurado. Um adolescente foi apreendido pela participação no roubo.



De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, a camionete Hilux roubada pela quadrilha já teria sido vendida na cidade paraguaia de Capitan Bado. A quadrilha foi presa depois dos policiais os encontrarem com a localização dos celulares roubado por eles.A equipe do SIG chegou até os autores após conseguiram localizar os três aparelhos celulares roubados por eles.