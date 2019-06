PRF liberta motorista de sequestro

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Outros envolvidos ainda não foram presos

Um motorista foi sequestrado por três bandidos na última quinta-feira (13) e foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no mesmo dia. O caso aconteceu durante o trajeto Paranaíba/MS – Cassilândia/MS.

A vítima relatou para a polícia, que estava viajando sentido Paranaíba/MS – Cassilândia/MS, quando foi abordado por três homens. Um deles entrou na cabine do caminhão e, com uma arma de fogo, ameaçou o motorista para que ele seguisse outro veículo.

No km 6 da BR-158, os agentes foram procurados por um motorista de caminhão que estaria sendo vítima de sequestro e roubo. Os policiais realizou buscas no local e localizou um homem, de 40 anos, que possuía as características informadas pela vítima. O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil em Cassilândia/MS para providências cabíveis.