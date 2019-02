PRF lança Operação Carnaval com 38 novos pontos de radar na BR-163

PRF/Divulgação

A Operação Carnaval 2019 está inserida dentro da 2ª etapa da Operação RodoVida, que teve início no dia 14 de dezembro de 2018 e segue até o dia 10 de março de 2019, abrangendo as festividades de fim de ano, férias escolares e o Carnaval. O período das festas carnavalescas, há um acentuado aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais e uma notória elevação do consumo de bebidas alcoólicas, fatores esses que contribuem para o aumento da violência no trânsito, elevando a gravidade dos acidentes.

Para reduzir o número e a gravidade dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com reforço de policiais do setor administrativo concentrando o policiamento ostensivo preventivo em horários e locais de maior fluxo e incidência de acidentes graves, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez.

Os policiais rodoviários federais intensificarão as atividades de fiscalização com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas relacionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

A Educação para o trânsito é o trabalho constante e massivo da PRF. Em algumas Unidades Operacionais, os policiais convidam motoristas e passageiros a assistirem vídeos reais em que são mostrados condutas imprudentes e irresponsáveis no trânsito. Todos são colocados à refletirem sobre seu próprio comportamento e adotar uma postura mais consciente e responsável a fim de construir um trânsito mais seguro.