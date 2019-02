PRF apreende 22 kg de maconha em ônibus de viagem na BR-163

PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (20), 22 quilos de maconha, no km 612 da BR-163 em São Gabriel do Oeste, sendo transportada por uma passageira em um ônibus de viagem.

Durante fiscalização realizada pelo Grupo de Operações com Cães, foi abordado um ônibus de viagem com destino à Alta Floresta/MT. Após vistoria realizada no bagageiro externo com cães da PRF, foi encontrado maconha em duas bagagens.

As malas eram de propriedade de uma menor de idade, de 16 anos. Ela admitiu ter pego o ilícito em Foz do Iguaçu/PR e levaria até a rodoviária de Apiacás/MT, onde deixaria a droga e receberia R$ 1 mil pelo transporte.

A droga e a menor foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em São Gabriel do Oeste e conselho tutelar foi acionado.