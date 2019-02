PRF apreende 130 kg de agrotóxicos em Mundo Novo

PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (25), na BR 163 em Mundo Novo, uma carga de agrotóxicos contrabandeados.

Na altura do km 10, a equipe da PRF se deparou com um acompanhamento tático de agentes da Receita Federal a um veículo com placas de Guaíra/PR. Os policiais se deslocaram para prestar apoio à equipe. No km 13, o motorista fez um retorno e continuou em fuga. Ao se aproximar novamente do km 10, o condutor tentou entrar em uma estrada vicinal, mas perdeu o controle do veículo. Ele fugiu a pé em direção a mata.

Foi realizada buscas pelo suspeito, que não foi localizado. No automóvel, foram encontradas 13 caixas com agrotóxicos de comercialização proibida no Brasil, totalizando 130 kg.

O veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal.