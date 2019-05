Polícia intercepta quase 700 kg maconha a caminho de RS

Divulgação/DOF Droga seria entregue no Rio Grande do Sul

Dois carros (Chevrolent Astra e Toyota Corolla) foram apreendidos com 665 kg de maconha que seria entregue em Caxias do Sul (RS). Os condutores dos veículos são irmãos e apenas um foi preso. O apreensão e prisão aconteceu na última quarta-feira (29) em uma estrada vicinal, na região de Amambai (MS).

Os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizavam fiscalização quando os condutores aumentaram a velocidade e ao perceber a aproximação da viatura policial. Durante a perseguição o condutor do Astra perdeu o controle do veículo e foi abordado. No veículo estavam 370 quilos da droga. A numeração do motor foi danificada, não sendo possível sua identificação.

Divulgação/DOF Motoristas usavam rádio comunicador

Já o motorista do Toyota Corolla abandonou o veículo e fugiu para a mata às margens da estrada e não foi localizado. No veículo estavam 295 quilos do entorpecente. A comunicação entre os dois condutores se dava através de rádios de comunicação instalados nos veículos.

Ao ser questionado o condutor do Astra informou que o passageiro do Toyota é seu irmão. O entorpecente foi carregado Coronel Sapucaia (MS) e seria entregue na cidade de Caxias do Sul (RS).

Devido aos problemas mecânicos nos dois veículos, uma viatura guincho do DOF foi acionada para rebocá-los, por aproximadamente 70 quilômetros, até a cidade de Amambai.