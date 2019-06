Tamanho do texto

Divulgação/PF Equipe da PF durante a operação realizada nesta terça-feira

A Polícia Federal (PF) cumpre dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, localizadas nas cidades de Coronel Sapucaia/MS e Tangará da Serra/MT. a operação deflagrada nesta manhã (11) contra o crime de contrabando de agrotóxicos estrangeiros.

Buscas ocorrem nas casas dos suspeitos em Coronel Sapucaia/MS e Tangará da Serra/MT. A coordenação da Operação é da Delegacia da PF de Naviraí/MS e conta com apoio da Delegacia da PF de Ponta Porã/MS e da Superintendência Regional da PF do Estado do Mato Grosso.

Operação descontaminação

Polícia Federal combate contrabando de agrotóxicos

Serão cumpridos dois mandados de busca e apreensão em MS e MT

A Polícia Federal (PF) cumpre dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, localizadas nas cidades de Coronel Sapucaia/MS e Tangará da Serra/MT. a operação deflagrada nesta manhã (11) contra o crime de contrabando de agrotóxicos estrangeiros.

Buscas ocorrem nas casas dos suspeitos em Coronel Sapucaia/MS e Tangará da Serra/MT. A coordenação da Operação é da Delegacia da PF de Naviraí/MS e conta com apoio da Delegacia da PF de Ponta Porã/MS e da Superintendência Regional da PF do Estado do Mato Grosso.