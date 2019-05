Polícia cumpre mandado de busca e encontra droga avaliada em R$ 20 mil

Homem teve a prisão preventiva decretada após o flagrante de tráfico

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados, juntamente com policiais do 2º DP e do Canil da Polícia Militar cumpriram mandado de busca na residência de um homem de 29 anos suspeito de arquitetar roubos e acabaram encontrando 1 kg de cocaína com altíssimo grau de pureza. A droga tem valor estimado de cerca de R$ 20 mil.

Nas primeiras horas desta quinta-feira (23), o SIG de Dourados foi até a residência localizada no bairro Cachoeirinha para cumprir o mandado. O homem, detentor de extensa ficha criminal, que, inclusive, era monitorado com tornozeleira eletrônica, era investigado por ser o mentor de vários roubos praticados em Dourados e região.

Na residência, os policiais encontraram 1 kg de cocaína com altíssimo grau de pureza e papelotes com pasta base. Ademais, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta de alta cilindrada. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e representado pela decretação da Prisão Preventiva dele.