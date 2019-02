Polícia Civil prende um dos envolvidos em execução a tiros na vila Nhanhá

Tamanho do texto

Edmilson Marcelo Santos da Silva, de 40 anos, foi preso nesta segunda-feira (18), por suposto envolvimento no homicídio de Helton Duarte Luz, no ano passado. Na época, Heltinho, como era conhecido, foi executado a tiros por homens encapuzados a bordo de um Celta, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Caso aconteceu em dezembro do ano passado..

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava com a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara da Capital, e já vinha sendo monitorado a algum tempo. No momento da abordagem, havia um caminhão de mudanças em frente à sua casa, que seria utilizado para transportar seus móveis a outros locais. A atitude levantou suspeitas de que ele tentava na verdade se esconder, e fugir da polícia.

De acordo com investigações, o assassinato é ato de vingança de gangue rival, já que Heltinho seria responsável por três tentativas de homicídio contra o grupo. Edmilson foi apresentado a autoridade policial da 5ª Delegacia de CG e encontra-se a disposição da justiça