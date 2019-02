PMA notifica casos de maltrato de animais em Três Lagoas

Tamanho do texto

Divulgação O papagaio foi levado para Cento de reabilitação

No inicio desta semana, no bairro Santa Luzia um Homem, 51 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 500 reais, alem de responder por crime ambiental de maus-tratos a animais, por maltratar de uma mula. A pena é de três meses a um ano de detenção. A ação da PMA foi realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagoas.

Outra desta semana foi a apreensão realizada pela PMA, mas realizada em Selvíria foi de uma mulher de 29 anos que acabou sendo autuada por criar um papagaio sem autorização dos órgãos ambientais. Segundo a PMA, ela foi multada em R$ 5 mil e vai responder por manter a ave silvestre em cativeiro sem autorização. A ave foi apreendida e será encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres- CRAS, informou o órgão ambiental.