PM promove premiação a policiais em reconhecimento ao trabalho

Tamanho do texto

Divulgação/PM Solenidade acontece pelo quarto ano consecutivo

O Comando da Polícia Militar e o Comando do Policiamento Metropolitano (CPM) promovem solenidade de premiação a policiais em reconhecimento ao trabalho desempenhado em 2018. Este é o quarto ano que é promovida a “Meritocracia Policial Militar”. O evento acontece a partir das 9h30 desta sexta-feira (14), no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que fica na avenida Dom Antônio Barbosa.

Segundo a instituição policial, a premiação tem como objetivo valorizar e motivar os policiais militares a melhor desempenhar as suas funções, elevando o grau de comprometimento e dedicação, além de disponibilizar à sociedade sul-mato-grossense um serviço de excelência, pautado em critérios administrativos de gestão por competências.

Durante o ano de 2018 o CPM acompanhou a atuação dos profissionais de segurança pública quantificando o desempenho operacional de cada um sob o seu comando, com isso foi possível gerir os dados estatísticos e acompanhar a diminuição dos índices criminais resultantes da valorização policial.

Além dessa premiação anual, em que é considerada a pontuação dos últimos doze meses, a Polícia Militar também realiza bonificações mensais, premiando os policiais militares com dispensas e prêmios.

A tabela de pontuação já foi previamente publicada em Boletim do Comando Geral – BCG para conhecimento de toda a tropa e contempla apreensão de armas, tráfico de entorpecente, mandado de prisão, flagrantes, recuperação de veículos, entre outros.

“Ano após ano a PMMS vem buscando formas de elevar a moral da tropa e entregar a sociedade sul-mato-grossense um serviço eficaz, reforçando diariamente a sensação de segurança na comunidade. As premiações, tanto anuais quanto mensais, tem possibilitado o êxito institucional nestas importantes missões”, diz o O comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.