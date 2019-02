PM encerra operação com apreensões de armas, dinheiro e três presos

Tamanho do texto

Divulgação/PM Presos, armas e dinheiro apreendidos foram levados ao 2º DP

A Polícia Militar de Dourados divulgou o resultado da Operação realizada nesta quinta-feira (14) no combate ao tráfico de drogas. De acordo com a PM, três pessoas foram presas e houve a apreensão de armas e mais de R$ 10 mil.

A operação foi desencadeada pelo 3º BPM contou com apoio da Força Tática, Canil e GETAM para o cumprimento de quatro mandados de Busca e Apreensão na região do Jardim João Paulo II e adjacências.

A PM disse que no primeiro endereço visitado, na rua Antônio Joaquim de Almeida, no Jardim João Paulo II, os policiais fizeram a apreensão de 24 gramas de maconha que estava em um frasco de posse de um jovem de 22 anos.

No segundo endereço, na rua Antônio do Amaral, também no Jd. João Paulo II, foi detida uma jovem de 27 anos e em sua posse a quantia de R$ 7,17 mil divididos em 268 notas sem precedência de fonte.

Já no terceiro endereço, localizado na rua Cesário Domingues Peres, na Vila Guarani, um homem de 37 anos foi preso por posse de arma de fogo de uso restrito. Em sua residência foram localizados um revólver calibre 38 com sies munições intactas e um fuzil de uso militar calibre 762 (danificado). Foram encontrados ainda vestígios de drogas e a quantia de R$ 2,8 mil em dinheiro e um cheque que o acusado não soube explicar a procedência.

A operação foi desencadeada após monitoramento e diversas denúncias de que os endereços alvos funcionariam com ponto de venda e distribuição de drogas naquela região.