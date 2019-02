PM aprende armas e drogas no final de semana

Divulgação/PM Equipes da PM realizaram diversos atendimentos no final de semana

Em mais um final de semana movimentado na área policial em Dourados, o comando do 3º Batalhão da Policia Militar divulgou os resultados das ações desencadeadas com destaque para apreensões de armas e drogas no município.



De acordo com a nota divulgada na manhã desta segunda-feira, 410 pessoas foram vistoriadas em 50 veículos, houve o cumprimento de um mandado de prisão e foram apreendidas 700 g de maconha, 63 g de pasta base de cocaína e duas armas de fogo.



Ao todo, sete pessoas foram presas por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, acidentes de transito e violência doméstica.



A PM anunciou que fez em média 200 atendimentos diários pelo telefone 190 e ainda realizou ações preventivas e repressivas contando com equipes de rádio patrulhamento e apoio operacional das equipes de Força Tática, Canil, Trânsito e GETAM.



Foram registradas duas mortes decorrentes de um acidente de trânsito durante o final de semana, resultado de uma colisão frontal de duas motocicletas na rua Monte Alegre, imediações do Jardim Ouro Verde.