Organização criminosa que tinha como alvo motoristas de aplicativo era chefiada por preso da Máxima

Organização criminosa que agia a mando de um detento do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande foi desarticulada por policiais da Delegacia Especializado de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), em operação desencadeada nesta segunda-feira (5). O grupo era formado por 10 integrantes, dois deles menores de idade, e tinha como alvo motoristas de aplicativo.

A ação policial, batizada como “Inside” - Dentro, teve o apoio da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e Batalhão de Choque da Polícia Militar. O objetivo foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo a delegada responsável pelas investigações, Aline Sinnott Gonçalves Lopes, os roubos foram todos articulados de dentro da cela por Olívio Gabriel Silva. “Este interno planejou os crimes, juntamente com seu comparsa, que é motorista de aplicativo, mas ainda não está preso. Eles recrutaram mulheres, que serviriam de iscas, contrataram os executores dos roubos, os responsáveis por ficar com as vítimas em cárcere privado e motoristas que levariam os veículos até à fronteira do Brasil com a Bolívia”, explicou.

A quadrilha roubou seis veículos, sendo uma Frontier, três Gols, um Etios e um Siena. Quatro foram recuperados (dois pelo Batalhão de Choque, 01 pela PRF de Miranda e 01 pela PM de Corumbá). Dois foram atravessados para a Bolívia. As investigações começaram a partir do primeiro roubo, em 7 de fevereiro deste ano. Segundo a delegada Aline, a primeira vítima, do sexo feminino, foi mantida em cárcere privado até que o veículo fosse atravessado para a fronteira do Brasil com a Bolívia.

Outro motorista teve o automóvel roubado no dia 09 do mesmo mês. Desta vez, o veículo foi recup

erado em Corumbá, por policiais militares. Nesta ocasião, foram presos em flagrante, Andrey Wynicius Soares Costa Viana, 21 anos, e Thaiany Avalhaes de Oliveira, 20 anos, posteriormente reconhecidos pela vítima. Em março foram presos em flagrante, no município de Miranda, Lorran François de Almeida Nonato, 18 anos, Laisa Daiane do Nascimento Silva, 28 anos, tentando vender o Etios.

Dias depois foi preso José Claudevan dos Santos, 26 anos, que era um dos responsáveis pela execução dos roubos e por manter as vítimas em cárcere privado. Ele é natural de Maceió (AL) e está no Mato Grosso do Sul desde o início do ano. A suspeita é que a viagem dele se deu para a execução dos crimes. Ainda de acordo com a polícia, em abril foram presos em flagrante Max Wenderson Rodrigues da Silva, 18 anos, Jéssica da Silva Pinheiro da Silva, da mesma idade, e dois adolescentes, de 16 anos.

Apenas Jéssica foi solta mediante alvará de soltura, no dia 04 de maio. Os menores de idade estão apreendidos na Unei e Max está recolhido no Instituto Penal. Foram apresentados na Defurv: o mandante dos crimes Olívio Gabriel Silva; José Claudevan dos Santos; Max Wenderson Rodrigues da Silva; Lorran François de Almeida Nonato; Laisa Daiane do nascimento Silva; Andrey Wynicius Soares Costa Viana e Thaiany Avalhaes de Oliveira. As investigações continuam e, segundo a delegada, novas prisões estão previstas.