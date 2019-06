Operação contra cigarreiros cumpre mandados em MS

Divulgação/Polícia Militar Operação acontece no Paraná e em Mato Grosso do Sul

A operação Contorno Norte foi deflagrada nesta terça-feira (11) pela Polícia Federal e cumpre 37 mandados, sendo 7 de busca e apreensão e 20 mandados de prisão preventiva, em Mato Grosso do Sul e no Paraná.

O objetivo da operação é prender os líderes da organização criminosa especializada no contrabando dos cigarros. As equipes da PF estão nas cidades de Nova Esperança, Guaíra, Umuarama, Alto Paraíso, no Paraná, e no município Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

As investigações iniciaram em maio de 2016, após um acidente no Contorno Norte de Maringá envolvendo uma carreta de cigarros contrabandeados e um veículo onde estavam um casal e uma criança. Neste período foi identificado a organização criminosa responsável pelo transporte da carga contrabandeada e constatou que os cigarros chegavam ao Brasil a partir de Salto Del Guairá, no Paraguai.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de bens imóveis e a apreensão de veículos relacionados aos investigados. Os criminosos utilizaram 6.700 linhas telefônicas cadastradas em nome de terceiros para praticar o contrabando. Durante as investigações a Polícia Federal prendeu 204 membros da organização criminosa, realizou 130 flagrantes de contrabando e apreendeu 156 caminhões e 60 veículos utilizados nos crimes.