Operação conjunta une forças policiais e prende três pessoas em Maracaju

Governo do Estado/Divulgação

Com objetivo de aumentar a sensação de segurança da população de Maracaju e combater o crime organizado, a Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou nesta sexta-feira (15) a operação Petra.

De acordo com o balanço divulgado foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Também foram apreendidas armas de fogo, munições e drogas tiradas de circulação. Dois homens identificados como Fábio Pereira e Romário de Souza foram mortos em confronto com policiais civis e militares que participaram das ações em Maracaju e Itaporã.

A operação Petra também contou com a participação Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Choque de Campo Grande (BPChoque) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).