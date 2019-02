Mulher atrasa aluguel e é agredida a pauladas pela dona da casa

Tamanho do texto

Arquivo/NovaNews Caso foi registrado como Vias de Fato, na Delegacia de Polícia Civil do município

Uma mulher de 26 anos foi agredida na tarde deste domingo (17), pela dona do imóvel onde reside, após atrasar o pagamento do aluguel. O caso ocorreu no Conjunto Habitacional Randolfo Jareta, em Nova Andradina, a 225 km de Campo Grande.

De acordo com o site Nova News, a autora, de 29 anos, teria abordado a vítima nas proximidades da residência e iniciado uma série de agressões. A dona do residencial ainda teria tentado ainda enforcar a inquilina, pressionando-a contra um carro que estava estacionado no local.

A vítima registrou um boletim de ocorrência por vias de fato na Delegacia de Polícia Civil do município. Aos policiais, a autoria confessou o delito e reafirmou o motivo da briga. O caso será investigado pelas autoridades.