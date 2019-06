Motorista enche o tanque e foge sem pagar

Tamanho do texto

Divulgação Câmeras de segurança ajudará a polícia a identificar o motorista

O motorista de um veículo Volkawagen Gol, de cor prata abasteceu o carro com 52 litros de gasolina e fugiu sem pagar. O caso aconteceu na última quinta-feira (6) em um posto combustível no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme os relatos do frentista para a polícia, o condutor chegou no posto abasteceu e logo depois fugir sem pagar a conta de R$219,54. De acordo com o funcionário o motorista é moreno, alto e vestia camisa listrada. O caso foi registrado na delegacia e será investigado.