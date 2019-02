Motorista bêbado é preso após provocar três acidentes seguidos no Taveirópolis

Tamanho do texto

Divulgação Caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto-Atendimento) Piratininga

Um homem de 39 anos, que estava bêbado, provocou três acidentes seguidos na região do Taveirópolis, em Campo Grande, e fugiu, mas acabou preso pela polícia na tarde desta quarta-feira (20).

Segundo o boletim de ocorrência, ele provocou o primeiro acidente por volta das 18h30 na avenida Lúdio Martins Coelho, colidindo contra uma motocicleta. Ele fugiu do local. Neste momento, a polícia militar foi acionada e populares, ao ver a situação, foram atrás dele.

Logo em seguida, ao perceber que estava sendo seguido, o motorista deu marcha-ré e atingiu a frontal de outro veículo. Ele fugiu novamente e depois provocou novo acidente, desta vez com uma camionete, que estava estacionada na Rua João Gomes Batista.

Policiais foram até o local e conseguiram localizar o infrator. Ele foi levado até a delegacia com escoriações nos joelhos e um corte no pé, e fez o teste do bafômetro, confirmando que estava alcoolizado.

Como os documentos do carro estavam em dia, ele não foi apreendido, mas entregue à mãe do motorista, proprietária do veículo.