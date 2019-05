Móteis, sexshop's são alguns dos alvos da operação

Deurico/Arquivo Capital News Operação ocorre até data anterior ao dia dos namorados

Com menos de um mês para o dia dos namorados o Procon inicia a "Operação Dia dos Namorados", o subsecretário do Procon, Valdir Custódio, inicia nesta segunda-feira (20) ás 12h, no Pátio Central.



De acordo com a assessoria, os motéis, sexshop´s , relojoarias, lojas de artigos para presentes, a fim de apurar se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).



A operação ocorre até o dia 11 de junho. Serão fiscalizados , precificação, validade dos produtos, a forma de pagamento, a disposição das mercadorias e dos preços, que devem ser visíveis e claros, além dos valores comercializados à prazo e a taxa de juros cobrada nos casos de financiamento.