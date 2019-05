Maconha com destino DF é apreendida

Divulgação/PRF Droga estava escondida dentro da mala

Durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu o passageiro de 39 anos, com 30 kg de maconha, em um ônibus de viagem no km 151 da BR-262 em Água Clara/MS, no último sábado (18).



Os policiais abordaram um ônibus de viagem com placas de Ivinhema/MS, que saiu de Campo Grande/MS com destino à Brasília/DF. O passageiro, 39 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem e se contradizia ao responder as perguntas dos policiais. Dentro da mala do autor foram encontrados 38 tabletes de maconha que totalizando 29,4 kg de maconha,



Ele foi preso e encaminhado, juntamente com a droga e seus pertences, para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara/MS. O acusado confessou que pegou a droga em Campo Grande (MS) e levaria até a sua cidade natal.