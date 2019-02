Justiça decreta prisão preventiva de motorista suspeita de matar idosa a pancadas

Reprodução/Facebook Pamela Ortiz de Carvalho é investigada de matar idosa a pancadas em meio-fio de rodovia

Pamela Ortiz de Carvalho, que se apresenta como motorista de aplicativo, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia nesta terça-feira (26). Ela é suspeita de matar Dirce Santoro Guimarães Lima, de 79 anos, e abandonar o corpo em um terreno no Indubrasil, em Campo Grande, no último sábado.

A suspeita foi presa em flagrante nesta segunda-feira (25), acusada de ter batido a cabeça da idosa do meio fio até a morte, após ser confrontada de estar usando o cartão de crédito da vítima para compras. Ela se apresentava como “táxi de vovó”, já que seus principais clientes eram idosos.

A Polícia Civil no entanto descarta a tese de que ela era profissional, já que sua carteira de motorista não possuía mais validade. De acordo com a delegada Christiane Grossi de Araújo, que coordena as investigações, a suspeita é que ela se aproveitava da condição de vulnerabilidade de idosos para praticar golpes.

A suspeita possuía sete passagens na polícia por estelionato, ameaça e peculato. Ela prestou depoimento na 7º Delegacia de Polícia na tarde de ontem, para ajudar na elucidação de um caso de desaparecimento de pessoa, no caso de Dirce. No decorrer do dia, o corpo da vítima foi encontrado, com sinais de violência e o rosto desconfigurado.

Pamela teria sido a última pessoa a ter visto a vítima, sendo inclusive identificada por imagens em uma câmera de segurança com a mesma. Após a data do desaparecimento, ela teria trocado de chip do celular e limpado muito bem o carro, o que levantou suspeitas de que teria algo a esconder.

Após horas de interrogatório, ela confessou o crime, recebendo a prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva hoje.