Homem tenta fugir de fiscalização e é autuado com 104kg de droga

Divulgação/DOF 117 tabletes do entorpecente foram encontrados no veículo

Um homem de 48 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, na região de Tacuru/MS, quando tentava transportar 104kg de droga para Santa Catarina. Ele conduzia um GM Celta de cor prata, onde foram encontrados 117 tabletes de entorpecentes prensados, durante a vistoria.

Conforme a nota divulgada pela assessoria do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o condutor desrespeitou o pedido de parada no bloqueio de fiscalização e tentou fugir do local, mas foi abordado logo em seguida. Ao ser questionado, o homem alegou que pegou o veículo com a droga em Ponta Porã/MS, e que levaria até a cidade de Joinville, em Santa Catarina.

O veículo foi apreendido, e o condutor vai responder pelo crime de Tráfico de Drogas. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Tacuru/MS.