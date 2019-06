Homem tenta estuprar adolescente e é derrubado por cadeira

Divulgação/Nova News Autor estaria invadindo casas no local

Acusado de tentar estuprar uma adolescente de 14 anos, um homem de 34 anos foi preso

pela Polícia Militar de Vila Quebracho, em Anaurilândia. A vítima estava na casa do namorado quando foi surpreendida pelo suspeito e conseguiu se defender usando uma cadeira.

De acordo com o site Nova News no sábado a adolescente teria ido aos fundos do imóvel pegar alguns prendedores de roupa e ao se virar para voltar para dentro da residência, se deparou com o homem, que estava com pênis exposto, e a segurou pelo braço, tentando agarrá-la a força.

A vítima conseguiu empurrar o acusado e derrubá-lo. Em seguida se apoderou de uma cadeira, bateu na cabeça dele e saiu correndo até a casa onde estava sua mãe para pedir socorro.

Após o registro da ocorrência a Polícia Militar saiu em diligências pelo distrito conseguiu localizá-lo, nas proximidades de uma escola municipal. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão.

Segundo os policiais, antes deste fato, eles já haviam recebido ligações nas quais moradores diziam que um homem com as mesmas características estaria invadindo casas na vila. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Anaurilândia e autuado em flagrante.