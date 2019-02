Homem é preso após ameaçar filhos com espingarda

Tamanho do texto

Divulgação/PM Armas foram apreendidas e entregues na Depac (Delegacia de Pronto-Atendimento) Centro

Um homem de 63 anos foi preso na madrugada da última sexta-feira (22), após ameaçar os filhos, de 16 e 34 anos, com espingarda, no bairro Universitário, em Campo Grande. A polícia militar foi acionada por uma das vítimas, que relatou que o pai estava bastante transtornado, e teria inclusive atirado com a arma, e a apontado para sua cabeça.

Os policiais foram até o local e conseguiram localizar o suspeito, que demonstrou resistência e não obedeceu às ordens de manter distância e ser abordado. Segundo a corporação, foi necessário o uso de munição de elastrômero para fazê-lo cooperar.

De acordo com o registro policial, durante a busca pessoal, foi encontrado um punhal no bolso de sua bermuda. Na busca pelos cômodos da casa, foi localizada a espingarda com seis estojos deflagrados e 3 intactos, e ainda uma foice, que estava em cima de uma cama.

Foi dada voz de prisão ao autor que foi encaminhado à delegacia com todo o material apreendido.