Homem cria porcos em área de nascente e é multado em R$ 5mil

Divulgação/PMMS Homem criava 45 porcos em área protegida

Na manhã desta quinta-feira (23), um homem de 57 anos foi autuado pela criação irregular de 45 porcos em uma área protegida de nascentes. A suinocultura funcionava sem autorização ambiental, em uma chácara no Distrito de Pontinha do Coxo, na zona rural de Camapuã. O infrator terá que pagar uma multa de R$ 5mil.

De acordo com o boletim da Polícia Militar Ambiental do MS, onde a ocorrência foi registrada, além de não ter a licença para criação dos porcos, as atividades eram desenvolvidas em uma área de nascentes do córrego Barreiro, provocando sedimentação e o assoreamento das nascentes e do córrego que cortam a propriedade.

Durante a ação, os policiais ordenaram que a área fosse interditada e cercada para recuperação, e que o proprietário retirasse os porcos imediatamente do local. Além da multa, ele também vai responder por crime ambiental de destruir área de preservação permanente e, se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.