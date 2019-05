Homem arromba duas lojas no centro, furta pertences e é detido pela Força Tática

Tamanho do texto

Divulgação/PM Entrada da loja foi destruída por arrombamento e Força Tática foi acionada

Um rapaz de 24 anos foi detido, suspeito de ter furtado mais de dez objetos de lojas na área central de Campo Grande. Conforme o Boletim de Ocorrência, o equipe da Força Tática foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) por volta da meia-noite e meia, e ao chegar na loja de cosméticos, encontrou sinais de arrombamento. Ele também arrombou uma loja de recarga de cartuchos na mesma região.

Divulgação/PM Rapaz foi encontrado com os pertences na região central da cidade

A guarnição constatou que o autor do crime já havia fugido. Segundo testemunhas, o meliante vestia uma blusa vermelha e preta, short e carregava um capacete nas mãos. A partir dessas características, a equipe da Força Tática iniciou a busca pela região e localizou o suspeito. Ele foi abordado e, entre os objetos que carregava, estavam uma máquina de cortar cabelo, tintas para cabelo, cinco envelopes de depósito, um bloco de recibo empresarial, um violão e um notebook.

Conforme o boletim, o rapaz negou a autoria do crime e alegou que achou os pertences embaixo de uma árvore, em frente a uma garaparia, na Rua 26 de agosto, e que mesmo com a quantidade de objetos e valor dos bens relacionados, não se preocupou em chamar uma equipe policial. Ele disse à guarnição que estava tentando comercializar os produtos, pois era usuário de pasta base. O meliante foi detido e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

Na Depac, a gerente da loja de cosméticos reconheceu os objetos furtados da sua loja. Lá também foi identificado que ele teria cometido um segundo arrombamento, em uma loja de recarga de cartuchos. Por volta das 4h40, após ser avisado por uma guarnição da Polícia Militar de que seu estabelecimento foi invadido, o proprietário da segunda loja compareceu à Depac e reconheceu os pertences encontrados com o rapaz. Ele relatou que o meliante entrou na sua loja arrombando uma grade de ferro, mas que o local estava preservado.