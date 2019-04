Homem ameaça colocar fogo na casa e PM o prende em flagrante

Policiais Militares de Três Lagoas autuaram na noite de sábado (27), homem que descumpriu a medida protetiva expedido em proteção à moradora da casa invadida e foi preso em flagrante.

Divulgação Mulher chama a policia que chega na hora em que o homem fazia ameaças



Segundo a vítima, o autor, aparentemente alcoolizado, invadiu a casa ao pular um muro e se dirigiu a um dos quartos da residência. Ao se deparar com as vítimas, o rapaz fez ameaças, prometendo colocar fogo na casa e matar as vítimas.



De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h40m e ao chegar ao local o homem foi encontrado no local e preso em flagrante.



O caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), será encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAM).