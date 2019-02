Ferida a tiros e sem celular, mulher se tranca em casa e só é encontrada no outro dia

Divulgação/Polícia Civil Carro da vítima foi encontrado com várias marcas de sangue, em uma estrada

Uma mulher foi encontrada ferida a tiros na manhã da última sexta-feira (22), em uma fazenda nas proximidades do município de Água Clara, a 182 quilômetros de Campo Grande. Ela estava trancada dentro da casa e sem celular, já que o autor teria se livrado do aparelho logo após o ataque, na noite anterior.

O Setor de Investigações foi acionado por volta das 6h30 de sexta para atender a ocorrência de tentativa de homicídio, e encontrou a mulher consciente, mas com significativa perda de sangue. Ela sofreu dois disparos por arma de fogo, um em cada braço, e estava com o tornozelo quebrado.

Ela foi encaminhada a um hospital da região, e como seu quadro de saúde se encontrava estável, prestou depoimento à polícia ali mesmo, para explicar as circunstâncias do crime. Segundo ela, o ataque se deu por volta das 19h30 da noite anterior, e o suspeito fugiu com o seu carro logo em seguida.

Após diversas diligências próximo ao local, o veículo foi encontrado abandonado na estrada, com várias marcas de sangue. O autor também foi localizado no mesmo dia, com diversas lesões provocadas por facão no rosto e pelo corpo, decorrentes da tentativa de se defender por parte da vítima.

O suspeito, que possui diversas passagens na polícia por crimes de violência doméstica, foi preso em flagrante e será encaminhado para a cidade de Três Lagoas, município em cuja circunscrição se encontra a fazenda.